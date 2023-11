كلية القادة والأركان تنظم فعاليات اليوم الوطني لمصر ودول الدارسين الوافدين بالكلية

بدأت الفعاليات بعرض تقديمي عن جمهورية مصر العربية تناول نبذة عن كلية القادة والأركان والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها الدولة المصرية طبقا للرؤية الطموحة"مصر 2030". وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين، مدير كلية القادة والأركان، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم فعاليات اليوم الوطني لتوثيق الروابط ودعمُ أواصرِ الأخوة والصداقة، مؤكدا أن الكلية تسعى دائما لمواكبة أحدثِ أساليبِ وطرقِ التعليمِ المتطورة لتخريج قادة مسلحين بالعلم والفكر والمعرفة قادرة على تحمل المسئولية للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وخلال تنظيم فعاليات اليوم الوطني تم منح كلية القادة والأركان شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات (التحول الرقمي) من المجلس الأعلى للجامعات. كما أقيم على هامش الفعاليات معرضا للمطبوعات والملصقات الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرضا لعدد من المعروضات الخاصة بالقوات المسلحة بمشاركة كورال الأطفال وذوي الهمم بعدد من المدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمشاركة كورال جامعة عين شمس، وكذا معرضا لعدد من دول الدارسين الوافدين بالكلية لعرض الموروثات الثقافية والشعبية لتلك الدول.

حضر الفعاليات اللواء أركان حرب خالد قناوي، مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس رابطة الملحقيين العسكرين بجمهورية مصر العربيةرئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي

