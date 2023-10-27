كلوب: الجميع سيقدر محمد صلاح بعد اعتزاله.. ولم أتعمد إضاعة الأرقام القياسية عليه

يستمتع بوجوده مع المجموعة، أعتقد أن هذا شئ واضح، إذا رأيته على مقاعد البدلاء، فهو يريد اللعب دائمًا، لكنه استمتع بمشاهدة باقي لاعبيأضاف كلوب:' أنا سعيد من أجل صلاح، لقد أصبح لاعبًا ناضجًا منذ فترة طويلة، لكنه ينمو مع الدور الذي يلعبه من أجلنا، وفي كرة القدم بشكل عام، لإظهار أنه يستطيع البقاء في المستوى الأعلي، من الجيد الاستمتاع باللحظة ثم تعود مرة أخرى، وهذا ما يفعله صلاح بوضوح'.

تابع كلوب:' لقد كان هدف صلاح في تولوز رائعًا، لم أكن أعلم شيئًا عن الأرقام القياسية، ربما كان سيحطم المزيد من الأرقام القياسية إذا كنت مهتمًا أكثر بذلك، لأنني أعتقد أنني تركته مرة واحدة على مقاعد البدلاء وكان بإمكانه تحطيم رقما قياسيًا، لم يكن الأمر مقصودًا، فأنا لست متورطًا كثيرًا في هذا الأمر'.الرقم القياسي في مباراة تولوز، ولو لم يكن حطمه أمام تولوز فبإمكانه تحطيم هذا الرقم في الأسبوع المقبل أو في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. هذا واضح تماما'.

أتم كلوب:' صلاح لاعب جيد ونحن نقدره، وسيقدره الجميع أكثر بالتأكيد بعد انتهاء مسيرته، لأنك ستدرك وقتها لقد رأينا شيئًا مميزًا للغاية'.بهدفه في شباك تولوز، أمس الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي، الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية، بوصوله لـ 43 هدفًا، متخطيًا رقم تيري هنري التاريخي صاحب الـ 42 هدفا.تقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة headtopics.com

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