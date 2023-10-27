كلوب: صلاح تطور في ليفربول..وكان من الطراز العالمي بجميع المراحل

قال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول:" لقد تطور صلاح ليصبح لاعبا شاملًا خلال فترة وجوده مع ليفربول بالفعل، عندما كان شابًا كان فائق السرعة، ويمكنه التقدم خلف الدفاعات، ولعب في روما جنبا إلى جنب مع إيدين دزيكو، وكان دزيكو يسيطر على الكرة ويرسلها إلى صلاح وأشياء من هذا القبيل".

أضاف:" في ليفربول كان على محمد صلاح فعل أشياء مختلفة منذ اليوم الأول، لقد تكيف بشكل جيد للغاية، لكن صانع الألعاب في الخط الأمامي كان على الأرجح هو بوبي فيرمينو، الذي يقوم بصناعة اللعب، ثم لا تحتاج وقتها إلى لاعبين أكثر عمقًا، الأمر ليس جيدا على أي حال لأنك تحتاج للاعبين في منطقة الجزاء".

أشار كلوب:" تحتاج للاعبين بإمكانهم إرسال الكرة فوق خط المرمى، الأمر مختلف قليلًا الآن، خاصة في وجود داروين نونيز عندما يلعب، حيث نمتلك لاعبا سريعًا آخر، وهذا غير مركز صلاح، وهو ذكي بما يكفي ليتكيف مع كل هذه الأشياء المختلفة". headtopics.com

أتم المدير الفني الألماني:" نعم لقد تطور صلاح بشكل هائل منذ وصوله، لكنه كان في كل المراحل من الطراز العالمي في جميع المراحل، وربما يكون هذا أفضل ما يمكنك قوله عن صلاح".تقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزة

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