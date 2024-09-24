كلمة وزير الخارجية بمجلس الأمن الدولي: شاملة وجامعة وتتحدث عن أزمات العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 12:20 مقال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية ، إن كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة وسنتحدث عن عملية الإصلاح الكبرى التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما حققته مصر من إنجازات حتى يكون ذلك قدوة ونموذج يحتذى به بالعديد من الدول النامية.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة"القاهرة الإخبارية"، أن الكلمة ستتحدث عن أهمية الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف لأن ما يحدث في غزة يشكك في هذه المصداقية بسبب ما يراه الرأي العام من ازدواجية ونفاق دولي بعدم التدخل والصمت على جرائم ترتكب على مدار العام دون أي تدخل خارجي.

الأمم المتحدة وزير الخارجية مصر أزمات العالم الإصلاح الكبرى

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



alwafdportal / 🏆 10. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

عبدالعاطي: كلمة مصر بالأمم المتحدة ستركز على الإنجازات وعملية الإصلاح الكبرىقال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

وزير الخارجية: كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعةقال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون شاملة وجامعة وسنتحدث عن عملية الإصلاح الكبرى التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي خاصة في المجالات السياسية..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بدر عبدالعاطي: مصر تواجه أزمات متلاحقة غير مسبوقة في محيطها الإقليميأكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن مصر تواجه أزمات متلاحقة في محيطها الإقليمي، غير مسبوقة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

السعودية: تأخر الوصول لوقف إطلاق النار بغزة دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدوليقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن تأخر الوصول لوقف إطلاق النار في غزة دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولي.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

مصر تدين تصريحات وزير الأمن القومى الإسرائيلى بشأن المسجد الأقصىأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم الاثنين ٢٥ أغسطس الجاري، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

مصر تدين بأشد العبارات تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصىأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة يوم الاثنين 25 أغسطس الجاري، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي ا

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »