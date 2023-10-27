كفاية كده.. عمرو الدردير يطالب برحيل أوسوريو عن الزمالك

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك:"الزمالك اضاع حتي التعادل .. اسوريو كفاية كده قوي، الزمالك بلا هجوم وبلا دفاع".

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

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