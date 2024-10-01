كشف مفاجآت عن علاقة الفنانة المصرية ونجم السينما المصري.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج 'صاحبة السعادة' الذي يذاع على قناة 'dmc': 'هي طالعة بتحب رامي، وهما قريبين وصحاب، وبتحاول تحاوط عليه لأنه برة ايديها، فبتغير عليه'. وقالت: 'هي بتحبه، وعلى قد ما هي مسيطرة، مشاعرها قصاد رامي بتبان بسهولة، وبتغلس على الناس علشان غيرانة عليه'.

وتابعت: 'أنا كنت بلعب جمباز لمدة 14 سنة، جمباز إيقاعي، بيكون فيه مزيكا، وده أخد فترة طويلة من حياتي وكنت بتمرن كل يوم 5 ساعات، وعلشان كدة نفسي اعمل استعراض'.

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