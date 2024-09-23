كشف مفاجأة جديدة بشأن عدم تعاقد الأهلي مع سفيان رحيمي قبل سنتين

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة تتعلق بسبب عدم تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي سفيان رحيمي قبل سنتين، رغم اتفاق إدارة النادي مع اللاعب.

ونقل شوبير عن رحيمي قوله: «أنا كنت مفتحًا جدًا على اللعب لصفوف الأهلي، وكنت مرحبًا بالانتقال إليه، لكن الصفقة لم تتم» وأردف شوبير قائلًا: «اسألوا أمير توفيق.. الاستغناء الخاص برحيمي كان جاهزًا والرأي الأخير لموسيماني، والذي رفض التعاقد مع اللاعب».

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