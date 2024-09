كشف فسيفساء قديمة تعود للقرن الثاني قبل الميلاد في موقع مكتبة الإسكندرية

، وتم اكتشاف هذه ال فسيفساء بموقع مكتبة الإسكندرية اثناء عملية البناء، وهى قطعة من ال فسيفساء المخصص لتزيين الأرضيات تعود للقرن الثانى قبل الميلادومصور على اللوحة موضوع طريف يُعثر عليه للمرة الأولى فى تاريخ الكشف عن أرضيات ال فسيفساء بالإسكندرية، حيث يصور كلب ًا جالسًا بجانب إناء يونانى مقلوب، وهذه ال فسيفساء متاحة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط،...

المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفينناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..

فسيفساء مكتبة الإسكندرية القرن الثاني قبل الميلاد كلب إناء يوناني

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

غلق باب التقديم للجائزة العالمية للقراء بمكتبة الإسكندرية اليومأعلنت مكتبة الإسكندرية أن اليوم الأحد غلق باب التسجيل فى جائزة مكتبة الإسكندرية الدولية فى القراءة ، حيث يتم غلق باب التسجيل فى 15 سبتمبر الجارى .

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

باقى7 أيام على غلق التقديم.. تعرف على الجائزة العالمية للقراء بمكتبة الإسكندريةأعلنت مكتبة الإسكندرية أنه باقى 7 أيام على انتهاء التسجيل فى جائزة مكتبة الإسكندرية الدولية فى القراءة،

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

اكتشاف آثار مدينة قديمة ثارت ضد روما.. اعرف السبباكتشف علماء الآثار بقايا فريجيلاي، وهي مدينة قديمة في وسط إيطاليا ثارت ضد الجمهورية الرومانية، وتأسست المدينة خلال القرن الرابع قبل الميلاد بالقرب من بلدة أرسي الحالية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

التأثير الاجتماعى الدائم لمكتبة الإسكندرية فى معرض فنى بالنرويجشاركت مكتبة الإسكندرية في افتتاح معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية - People and The Library of Alexandria » في العاصمة النرويجية أوسلو ؛ وذلك من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الاكاديمي

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية».. احتفاء بالتأثير الثقافي والاجتماعي لمكتبة الإسكندرية في أوسلو عاصمة النرويجشاركت مكتبة الإسكندرية في افتتاح معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية - People and The Library of Alexandria» في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 12 سبتمبر 2024؛ وذلك من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

3 أشهر سجنًا لأمريكي من أصل عربي لتهربيه أرضية فسيفساء منهوبة من سورياأصدرت المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، الحكم على محمد ياسين الشريحي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في السجن الفيدرالي بتهمة استيراد أرضية فسيفساء قديمة بشكل غير قانوني

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »