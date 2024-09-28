كشف فسيفساء قديمة تعود للقرن الثاني قبل الميلاد في موقع مكتبة الإسكندرية

، وتم اكتشاف هذه ال فسيفساء بموقع مكتبة الإسكندرية اثناء عملية البناء، وهى قطعة من ال فسيفساء المخصص لتزيين الأرضيات تعود للقرن الثانى قبل الميلادومصور على اللوحة موضوع طريف يُعثر عليه للمرة الأولى فى تاريخ الكشف عن أرضيات ال فسيفساء بالإسكندرية، حيث يصور كلب ًا جالسًا بجانب إناء يونانى مقلوب، وهذه ال فسيفساء متاحة بمتحف آثار مكتبة الإسكندرية وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط،...
المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفينناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع..
فسيفساء مكتبة الإسكندرية القرن الثاني قبل الميلاد كلب إناء يوناني
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