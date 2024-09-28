كشف إسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء نهاريا وإطلاق صاروخ في سماء إيلات

كشف إعلام إسرائيلي، عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل القاهرة الإخبارية، فضلا عن وجود أنباء عن إطلاق صاروخ اعتراضي في سماء إيلات.

فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة؛ وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وجه باستمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط. فيما أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأنه قبل اغتيال حسن نصر الله جرى إطلاع مسئولين أمريكيين على إمكانية أن تكثف إسرائيل عمليتها ضد حزب الله بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخ واحد أطلق من لبنان وسقط في منطقة بنيامين أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة؛ وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أضرارًا أصابت منزلا في منطقة بنيامين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

إسرائيل، لبنان، صواريخ، نهاريا، إيلات

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