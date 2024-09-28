كشف إسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء نهاريا وإطلاق صاروخ في سماء إيلات

كشف إعلام إسرائيلي، عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل القاهرة الإخبارية، فضلا عن وجود أنباء عن إطلاق صاروخ اعتراضي في سماء إيلات.
فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة؛ وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وجه باستمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط. فيما أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأنه قبل اغتيال حسن نصر الله جرى إطلاع مسئولين أمريكيين على إمكانية أن تكثف إسرائيل عمليتها ضد حزب الله بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد صاروخ واحد أطلق من لبنان وسقط في منطقة بنيامين أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة؛ وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أضرارًا أصابت منزلا في منطقة بنيامين نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.
إسرائيل، لبنان، صواريخ، نهاريا، إيلات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
الكرة الأرضية تشهد خسوفا جزئيا للقمر الأربعاء المقبل يرى فى مصرتشهد الكرة الأرضية، الخسوف الثانى للقمر فى عام 2024، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئى وسيمكن رؤيته فى سماء مصر والسعودية والوطن العربى..
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
معهد الفلك يستعد لرصد خسوف القمر الجزئى الأربعاء المقبل.. فريق بحثى يرصده بالتليسكوبات.. المعهد يفتح أبوابه للجمهور مجانا.. رئيس أبحاث الشمس لـ 'اليوم السابع': ظل الأرض سيحجب 3,5% من مساحة قرص القمر عند الذروةتشهد الكرة الأرضية، الأسبوع المقبل، الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، بالتحديد يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئي ويمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي .
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »