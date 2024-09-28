كشف اللواء سمير فرج تفاصيل تدريب عسكري بالذخيرة الحية

كشف اللواء سمير فرج ، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المشروع التكتيكي ب الذخيرة الحية في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، موضحا أن هذا أرقى مستوى للتدريب.مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المشاركين في التدريب لهم 4 أشهر يتدربون في الصحراء لم يروا الشارع.
ولفت إلى أن طائرات الأباتشي تطير على مستوى قريب من الأرض حتى لا يلتقطها الطرف الآخر، لافتا إلى أن أرض التدريب قريبة من نفس طبيعة الأرض في سيناء. واستطرد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الجيش المصري به كتائب إمداد بالوقود وهذا ليس سرًا، كي تمد المعدات باحتياجاتها من الوقود يوميا. وأشار إلى أن هذا الفيديو يتم تحليله في الخارج، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تطمئن على قواتها من خلال نجاح هذا التدريب الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى.
وأردف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن التدريبات العسكرية من أساليب الردع، وتؤكد أن جيشنا جاهز للقيام بأي مهام عسكرية توكل له.نفكه ونركبه.. سمير فرج يطمئن المصريين بشأن السلاح المستورد من الخارجتفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال حسن نصر الله..
Tdribin الجيش المصري اللواء سمير فرج الذخيرة الحية سيناء
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »