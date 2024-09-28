كشف اللواء سمير فرج تفاصيل تدريب عسكري بالذخيرة الحية

كشف اللواء سمير فرج ، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المشروع التكتيكي ب الذخيرة الحية في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، موضحا أن هذا أرقى مستوى للتدريب.مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المشاركين في التدريب لهم 4 أشهر يتدربون في الصحراء لم يروا الشارع.

ولفت إلى أن طائرات الأباتشي تطير على مستوى قريب من الأرض حتى لا يلتقطها الطرف الآخر، لافتا إلى أن أرض التدريب قريبة من نفس طبيعة الأرض في سيناء. واستطرد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الجيش المصري به كتائب إمداد بالوقود وهذا ليس سرًا، كي تمد المعدات باحتياجاتها من الوقود يوميا. وأشار إلى أن هذا الفيديو يتم تحليله في الخارج، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تطمئن على قواتها من خلال نجاح هذا التدريب الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى.

وأردف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن التدريبات العسكرية من أساليب الردع، وتؤكد أن جيشنا جاهز للقيام بأي مهام عسكرية توكل له.نفكه ونركبه.. سمير فرج يطمئن المصريين بشأن السلاح المستورد من الخارجتفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال حسن نصر الله..

Tdribin الجيش المصري اللواء سمير فرج الذخيرة الحية سيناء

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



baladtv / 🏆 14. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

سمير فرج: إسرائيل تخالف اتفاقية كامب ديفيد باحتلال محور فيلادلفياكشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل إدعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وموقف محور فيلادلفيا بين الدولتين.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

اللواء سمير فرج: إسرائيل خالفت اتفاقية كامب ديفيد باحتلالها محور فيلادلفياكشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل إدعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أنفاق بين مصر وقطاع غزة، وموقف محور فيل

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

اللواء سمير فرج: أصبح لدينا من اليوم تواجد عسكري بالصومال.. ولا نية لإنشاء قاعدة عسكريةتحدث اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن تفاصيل بروتوكول التعاون العسكري بين مصر والصومال، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو "رفع

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

سمير فرج يفجر مفاجأة: مفيش قوات مصرية في الصومال حتى الآنكشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مصر ليس لها قوات في الصومال ولكن لها عناصر من القوات المسلحة المصرية لتدريب وتسلي

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

منطقة القرن الأفريقي تشتعل بسبب إثيوبيا.. سمير فرج يكشف ما يحدث.. فيديوكشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، مستجدات الوضع الدولي بعد التطورات التي لحقت بالمنطقة العربية خلال الأيام الماضية، قائلاً

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

وزير الدفاع: القوات المسلحة بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها قادرة على حماية الوطن- وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »