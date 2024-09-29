كروز أزول يتصدر الدوري المكسيكي بعد فوز مذهل على باتشوكا

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جاءت رباعية كروز أزول عن طريق اليوناني جيورجوس جياكوماكيس، الذي تألق وسجل هدفين، والأرجنتيني لورنزو فارافيلي، وأنخل سيبولفيدا، ليحصد أزول النقاط الثلاث.

كروز أزول باتشوكا دوري المكسيكي أبرتورا

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