كجوك: علاقتنا مع البنك الآسيوي للاستثمار نموذج للشراكة التنموية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 12:35 مأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن علاقتنا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعد نموذجًا للشراكة التنموية المستدامة، موضحًا أن أولوياتنا متوافقة ونعمل معًا على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص.

أضاف الوزير، في لقائه مع جين لى تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان، أننا نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية للبنك الآسيوي في مصر، في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التواصل والتعاون والتكامل «الأفروآسيوي» من خلال موقعها الاستراتيجي المتميز الذى يؤهلها للقيام بدور استراتيجي في ضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة...

قال الوزير، إننا نتطلع إلى توفير تمويلات مشتركة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدرتها على التطور والتعافي الاقتصادي في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تحديات عالمية تفرض ضرورة تكاتف جهود الشركاء الدوليين لتوسيع نطاق الأنشطة الإنمائية بالبلدان النامية. أكد جين لى تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا حريصون على الشراكة المستمرة لمساندة الجهود التنموية المصرية، لافتًا إلى أن هناك تحركات متسقة وقوية للحكومة المصرية، للعمل على زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

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