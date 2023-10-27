كثفوا الدعاء لفلسطين وغزة..يارب أغلقت الأبواب إلا بابك

، دعاء لفلسطين في جميع دول العالم العربي يتساءل الكثير من المواطنين عن الدعاء الأفضل لأهل غزة في فلسطين، بهدف دعمهم في ظل الهجمات الإسرائيلية التي تعرضوا لها. اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.يا رب سدد ضربات المقاومة واقتل الغاصبين ومن والاهم، كما أسالك ان تقذف الرعب في قلوب اليهود يا الله.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.غزة بالتزامن مع احداث طوفان الأقصى التي خاضها رجال المقاومة الفلسطينية بدات العديد من المواطنين يبحثون عن ادعية لاهل فلسطين ومن أفضل الأدعية لتحرير فلسطيناللهم حرر المسجد الأقصى، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهدائهم برحمتك.اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

، فقد أكد المولى عز وجل أن النصر قريب للإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض، ففي الآية 241 من سورة البقرة (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)، لهذا يمكن أن نقول العبارات الآتية، في إطار بحث الملايين عن دعاء للفلسطينيين. headtopics.com

اللهم انتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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