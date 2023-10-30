كتلة الحوار تطالب بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية

إن الدور الذي تقوم به مصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا في دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في مواجة اله الحرب الدموية الاسرائيلية سواءا علي الارض بإمداده بالمساعدات عبر معبر رفح او إعلاميا في نشر وفضح جرائم الاحتلال للداخل او خارجيا ودبلوماسيا في العالم كله والذي تجلي في صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري لإطلاق النار لامر يستحق كل ثناء وتقدير، فمصر العظيمة بكل مكوناتها تقف مع الحق والعدل والحرية والكرامة والسلام والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الذي يعاني...

ولذلك فاننا في كتله الحوار نطالبكم باصدار قرار بإعفاء الطلاب الفلسطينيين في المدارس والجامعات المصرية الحكومية والخاصة من المصروفات الدراسية لهذا العام مراعاة للظرف القاسي الذي يمر به الأشقاء.

كتلة الحوار تطالب رئيس الوزراء بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسيةأرسلت كتلة الحوار خطابا لرئيس الوزراء المصري ووزراء التعليم والتعليم العالي، ناشدتهم فيه بإعفاء الطلاب الفلسطينيين من الرسوم الدراسية وقالت كتلة الحوار في خطابها ان الدور الذي تقوم به مصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا في دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في مواجة اله الحرب الدموية الاسرائيلية سواءا علي الارض بإمداده بالمساعدات عبر... اقرأ أكثر ⮕

فرنسا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربيةفرنسا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين في موسكو: الدعم الغربي لإسرائيل »وصمة عار» للمجتمع الدوليحذر سفير فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، من الدعوات التي تطالب بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة، مؤكدًا أن العدوان الحالي هو وصمة عار للإنسانية اقرأ أكثر ⮕

ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتطرفيندعا متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتطرفين....... اقرأ أكثر ⮕

كتلة الحوار: القيادة السياسية مازالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة العملأكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو مؤسس كتلة الحوار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مواصلة البناء والتنمية رغم كل التحدايات والظروف والتهديدات التي تواجهة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية. اقرأ أكثر ⮕

الحركة المدنية تُثمن الدور المصري في التأكيد على حقوق الفلسطينيين️ثمنت الحركة المدنية، الدور المصري في التأكيد على حقوق الفلسطينيين، كما أثنت على تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، والوقوف ضد التهجير وطرد الفلسطينيين من غزة. اقرأ أكثر ⮕