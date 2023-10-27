كتائب القسام: اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بريا

وكالات:أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن اشتباكات عنيفة تدور مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل بريا في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، اليوم الجمعة إنه يتم "التصدي لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.. واشتباكات عنيفة تدور مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل بريا في قطاع غزة".

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