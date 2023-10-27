كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي ببيت حانون وشرق البريج

«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروب«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبجيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جوي

«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروب«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبجيش الاحتلال الإسرائيلي: المقذوف الذي سقط في مصر مرتبط بتهديد جوي

إعلام فلسطيني: الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرضأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام فلسطينية: فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانونقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن فصائل المقاومة تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج، واشتباكات عنيفة تدور على الأرض الآن. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون والبريج.. واشتباكات عنيفة تدور على الأرضبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

مصرع 50 أسيرا إسرائيليا في غزة بنيران قوات الاحتلالقدرت كتائب القسام بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً بحسب ماذكر الناطق باسم كتائب القسام ابوعبيدة . اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام: اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة برياكتائب القسام اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بريا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام: اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة برياكتائب القسام اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بريا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕