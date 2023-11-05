كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في منطقة الفراحين

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على التليجرام، إن عناصرها نصبت كمينا لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة الفراحين، مشيرة إلى استهداف القوات الإسرائيلية باستخدام سلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون.ولم يتم الإعلان عن أى تفاصيل لسقوط قتلى في صفوف العدو الإسرائيلي، ولكن"القسام" أكدت عودة مقاتليها بسلام.

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جريدة الفجر: كتائب القسام تستهدف قوات خاصة إسرائيلية بغزة (فيديو)عرضت قناة الجزيرة ، مقطع فيديو، يوضح استهداف كتائب القسام قوات إسرائيلية خاصة في بيت حانون بقذائف TBG و RPG والاشتباك معها.

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AKHBARELYOM: الناطق باسم كتائب القسام: الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الهزيمة والعارأكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 'حماس'، أن الخراب الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لن يحصده نتيجته سوى بالخسية والهزيمة والعار.

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ELBALADOFFİCİAL: كتائب القسام: دمرنا 15 آلية لجيش الاحتلال.. وقضينا على عدد من الجنودأعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 15 آلية لجيش الاحتلال وقتل عدد من الجنود في محاور القتال بقطاع غزة منذ صباح اليوم.

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SHOROUK_NEWS: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط موقعه أمام بلدة الضهيرة اللبنانيةقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط موقعها في منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية.

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ELWATANNEWS: أمين دور الإفتاء العالمية: الصمت الدولي شريك في جرائم الاحتلال الإسرائيليصمت منظمات المجتمع الدولي قد شارك في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في أن تستمر في أعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والأطفال

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جريدة الفجر: عاجل.. كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيينأعلنت كتائب القسام قصفها تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

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