كتائب القسام تعلن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين

تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع. فقد أعلنت كتائب القسام، فجر اليوم الخميس، عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي"الياسين 105".

