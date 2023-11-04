كتائب القسام: القصف الإسرائيلى تسبب فى فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبر
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YOUM7: كتائب القسام: القصف الإسرائيلى تسبب فى فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبرقال المتحدث باسم كتائب القسام 'أبو عبيدة' إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الصهيوني الهمجي فى فقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو فى غزة.
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YOUM7: كتائب القسام: القصف الإسرائيلى تسبب فى فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبرأعلنت كتائب القسام أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيراً منذ 7 أكتوبر.
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ELWATANNEWS: كتائب القسام: القصف الإسرائيلي تسبب في فقدان أكثر من 60 محتجزا منذ 7 أكتوبرأعلنت كتائب القسام أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي في فقدان أكثر من 60 محتجزا في غزة، وبعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة
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جريدة الفجر: أبو عبيدة: القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيراقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام مساء السبت إن القصف الإسرائيلي الهمجي على غزة منذ 7 أكتوبر تسبب في فقدان أكثر من 60 أسيرا.
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ELBALADOFFICIAL: 23 جثة مفقودة.. مصرع 60 رهينة إسرائيلية في قصف للاحتلال على غزةأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل أكثر من 60 من الأسرى.
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MOBTADA: حـماس: قصف الاحتلال أدى لفقدان أكثر من 60 محتجزا ولا تزال 23 جثة مفقودةقال حركة حماس، خلال بيان لها، إن القصف الصهيوني الهمجي منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، تسبب حتى الآن في فقدان أكثر من 60 أسيرا من أسرى العدو في غزة.
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