كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون والبريج.. واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 10:04 مأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة"حماس"، أنها تتصدى لهجمات برية إسرائيلية في قطاع غزة، وأن المواجهات تدور على الأرض.

وقالت كتائب القسام، في بيانٍ عاجلٍ مقتضب،"نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض". وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هجومًا هو الأعنف على قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك في أعقاب بدء العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة، والتي انطلقت بدءًا من يوم السبت 7 أكتوبر. headtopics.com

ومنذ صباح يوم السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بآلاف الصواريخ التي استهدفت مواقع عديدة في المستوطنات الإسرائيلية، ضمن عملية عُرفت باسم"طوفان الأقصى"، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، والذي تم بشكل واسع ومكثف.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر تحديث للضحايا، سقوط 7326 شهيدًا إلى جانب أكثر من 18 ألف جريح، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية. وفي المقابل، سقط مئات القتلى في إسرائيل جراء هجمات المقاومة الفلسطينية، وقال هيئة البث الإسرائيلية، في وقتٍ سابقٍ، إن عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 1400 قتيل. headtopics.com

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