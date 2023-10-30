كتائب القسام الفلسطينية تقصف بئر السبع

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، والمصابين 21048، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 24 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، والمصابين 21048، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ردا على استهداف المدنيين.. «القسام» تعلن قصف بئر السبع برشقات صاروخيةأعلنت كتائب القسام عن قصف بئر السبع برشقات صاروخية؛ وذلك ردًا على استهداف المدنيين الفلسطينيين بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- الفصائل الفلسطينية تقصف أسدود برشقة صاروخيةقصفت كتائب القسام الفلسطينية مستوطنة أسدود برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تقصف تل أبيب مجددا - بوابة الشروقأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية قصف تل أبيب مجددا، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على المجازر الصهيونية اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تقصف قاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخيةقصفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، قاعدة 'رعيم' العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية، وذلك نقلًا عن وكالة 'سند' الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

وسط توغل إسرائيلي.. حماس تقصف كيبوتس نيريم بقذائف الهاونأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الاثنين، عن قصف كيبوتس نيريم بقذائف الهاون، ردًا على عدوان الاحتلال بحق أهالي غزة. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تقصف موقع مارس العسكري بقذائف الهاونأعلنت كتائب عز الدين القسام، أنها قصفت موقع مارس العسكري بقذائف الهاون. اقرأ أكثر ⮕