كالجاهز.. طريقة سهلة لعمل سبرنج رول في المنزل

تعتبر طريقة عمل سبرنج رول، هي أحد وصفات المطبخ الصيني، وهي عبارة عن عجينة رقيقة جدًّا تشّبه عجينة السمبوسة، تُحشى بحشوات عديدة مختلفة مثل اللحم أو الدجاج أو الخضار، وتُلفّ على هيئة رول وتقلى في الزيت وتؤكل مع الصوصات المختلفة.من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل فيتوتشيني مع بولونيز المشروم على الفطور.. طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سبرنج رول، وهي من المقبلات الصينية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:1 بصل كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة½ ملعقة صغيرة فلفل أسود½ كوب بطاطس مسلوقة مقطعة مكعبات_ نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على النار، وبمجرّد أن يسّخن الزيت ويضاف البصل، ونقلّبه لدقائق ثم يضاف إليه الثوم المهروس والزنجبيل المهروس.

_ نستمر في تقليب جميع المكونات السابقة جيّدًا على نار متوسّطة، ثم يضاف اللحم المفروم ونقلّب المكونات معًا حتى ينّضج اللحم ويتشرّب من الماء الموجود بالمقلاة. _ يضاف بعد ذلك: الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات اللحمة، ونقلب المكونات مرّة أخرى ثم يضاف معجون الطماطم ونستمر في التقليب لدقائق. headtopics.com

_ يضاف فوق خليط اللحم كل من: البسلة المسلوقة، البطاطس المسلوقة، الكزبرة الخضراء وبعد دقيقتين نرفع المقلاة من على النار مع الحرص على تقليب المكونات معًا حتى تتجانس. _ نفرد ورق العجينة ونحّشيه بخليط اللحم والخضار ونغّلقه على هيئة رول جيّدًا، ونكرر هذه الخطوة مع جميع ورق العجين والحشو الموجود لديكِ حتى تنتهين من الكمية كلها.

_ نضع الزيت في مقلاة كبيرة ونشغّل النار وبمجرّد أن يسخن نضع رولات العجينة المحشية باللحم والخضار ونقّلها في الزيت الساخن حتى تتحمّر وتأخذ لونًا ذهبيًّا مميّزًا. _ نخرج سبرنج رول المحشي باللحم والخضار من الزيت ونتركه في صحن التقديم فوق مناديل مطبخ حتى يُصفّى من الزيت تمامًا ثم نقدّمه ساخنًا. headtopics.com

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