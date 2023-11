كارثة خطيرة .. صحة غزة تعلن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي

وأضاف لازاريني:"رسالتي الثابتة إلى جميع موظفينا، وإلى الناس في غزة: الأونروا باقية"، وذلك رغم سقوط نحو 70 من موظفي الوكالة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.8805 شهداء.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وزير الاتصالات الفلسطيني: قطع الإنترنت عن قطاع غزة يمثل جريمة وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، الأربعاء، إن القتال في قطاع غزة دخل مرحلة"أشد هولاً" ولها عواقب إنسانية مروعة، معتبرًا أن العالم "يبدو غير قادر أو غير راغب" في التحرك.

وذكر جريفيث في بيان أن قصف مخيم جباليا، والذي أودى بحياة المئات، يمثل أحدث"الفظائع" التي تلحق بسكان غزة. كما دعا إلى توفير الضروريات اللازمة للحياة، خصوصًا الماء والغذاء والدواء والوقود على الفور، وعلى نطاق واسع.

واعتبر المنسق الأممي أن العالم"يبدو غير قادر أو غير راغب" في التحرك، مشيراً إلى أن هجوم السابع من أكتوبر وتداعياته"سيتركان تأثيراً لا يمحى في حياة الملايين".

