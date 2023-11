كارثة جديدة.. الاحتلال يقصف مدرسة تأوي نازحين في مخيم الشاطىء غرب غزة

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلامية، إن الزوارق البحرية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على طول ساحل بحر مدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا كثيفًا استهدف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات، إن هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة في سبيل إخراج الأسرى من القطاع.

وأضاف بايدن"أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة"من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن"هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى". ولفت بايدن إلى أنه"يفهم جيدًا المشاعر" بشأن الحرب في غزة، والتي اعتبرها"أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإسرائيليين. وبالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا"، مشيرًا إلى أن يدعم حل الدولتين منذ البداية.

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة سلاح جديد في حرب غزة زوارق بحرية إسرائيلية تطلق عدة قذائف نحو بحر مدينة غزة

