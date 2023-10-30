كاتب صحفي: إسرائيل تقوم بإبادة جماعية لأهالي غزة بالتهجير القسري من أراضيهم

أكد الكاتب الصحفي ماجد منير، أن الرئيس الأمريكي بايدن يقدر دور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة ومنع تهجيرهم من أراضيهم.

وقال ماجد منير، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر “ام بي سي مصر 2”، أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة لا يكفي الاحتياجات الأساسية، مؤكدا أن القطاع يحتاج لدخول 100 شاحنة يوميا. وتابع الكاتب الصحفي ماجد منير، أنة الرئيس السيسي أكد الرئيس الأمريكي بايدن على أهمية وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يتم العمل على إقرار هدنة إنسانية تضمن تدفق المساعدات لأهالي غزة. قصف المستشفيات وأشار ماجد منير إلى أن إسرائيل تقوم بأبادة جماعية لأهالي غزة بالتهجير القسري من أراضيهم والحصار الكامل وقصف المستشفيات والمباني السكنية.

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