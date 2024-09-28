كاتبة تسحب قبول جائزة احتجاجاً على طرد موظفين بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية

إذ امتنعت الكاتبة عن قبول جائزة من متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك، احتجاجاً على قيام المتحف بطرد ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية وهو ما يعبر عن آراء سياسية تشير إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة، حيث أعلن المتحف أن الكاتبة سحبت قبولها ل جائزة إيسامو نوجوتشي لعام 2024 ردًا على سياسة قواعد الزي.
وجاء في البيان "بينما ندرك أن النية وراء وضع الكوفية هي التعبير عن وجهات نظر شخصية، فإننا ندرك أيضا أن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تنفّر بشكل غير مقصود قطاعات من زوارنا المتنوعين". ودائما ما كانت الكوفية رمزا للقضية الفلسطينية، وفي الاحتجاجات التي تخرج في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل على قطاع غزة، يضع المتظاهرون الكوفية الفلسطينية.
جائزة إيسامو نوجوتشي متحف نوجوتشي الكوفية الفلسطينية طرد موظفين السياسة
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