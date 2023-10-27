كابيتانو مصر.. فريق 'شحتة' يفوز على 'مدحت فقوسة' بهدف نظيف

تغلب فريق "شحتة" بقيادة محمد اليماني على نظيره "مدحت فقوسة" بقيادة سمير كمونة، وذلك بهدف نظيف ضمن بمنافسات برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على قناة أون تايم سبورت. أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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