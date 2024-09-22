للنشر والتوزيع، أحدث روايات الروائي والسيناريست د. محمد فتى، وذلك تحت عنوان "كائنات من طاقة.. حينما كتبني" وهى ثاني روايات الكاتب بعد رواية "52" عام 2016.

جاء على غلاف الرواية: "يحدث أن يكون أحدهم متوفرًا بقدرٍ يشعرنا أننا امتلكناه، يمنحنا بكرمٍ الشيء الذي يملكه بوفرة، وقته". كل ما يتواجد بكثرة يصبح بخسًا، وكل ما يندر وجوده يصبح ثمينًا، إلا الوقت يا ماريتا، نملكه بوفرة، وفرة قادرة على أن تجعل حياتنا كلها أشبه برحلة إلى الخلود، وعلى الرغم من أنه أكثر ما نملك في هذه الحياة، إلا أنه يبقى أثمن ما نملك فيها. حين نمنح شخصًا من وقتنا نمنحه أغلى ما نملك. على مر التاريخ لم يستطع الإنسان تحويل التراب إلى ذهب، ولكنه تمكن من تحويل الوقت إلى كنوز وثروات".وقال الروائي د.

وأضاف "فتى" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أما الزمن الثاني فهو المستقبل، وتدور أحداثه في السودان بعد زمن الحرب، حيث يعيش الإنسان ببطارية تمده بالطاقة، وحين تصل طاقة بطاريته إلى الصفر يموت، تبدأ الأحداث بوصول وفد مصري إلى مدينة سودانية صناعية تدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم انشاءها من أجل إعادة اعمار السودان، وهناك تتوالي الأحداث بين شخصيات الرواية، د.

محمد فتى، طبيب أسنان، وروائي وسيناريست، من مواليد مواليد الإسكندرية، نشر له من قبل: رواية "52" عام 2016، ومجموعة قصصية بعنوان "لا تتحدث عن" عام 2022، وشارك بخمس قصص ضمن كتاب "رسائل لم تصل" مع مجموعة من شباب الكتاب عام 2021، وقام بكتابة كاتب سيناريو فيلم قصير بعنوان "جودي" عن حق الرؤية للأباء المطلقين لأطفالهم، انتاج أحمد عز بدعم من المركز القومي للسينما، 2020.

الذكاء الاصطناعي مصر المماليك السودان رواية

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