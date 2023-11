كأس ألمانيا.. صدمة مدوية لـ البايرن أمام فريق من الدرجة الثالثة

وبدأ البايرن التهديف عن طريق نجمه توماس مولر، فى الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، إلا أن ساربروكين تمكن من إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق باتريك سونثايمر، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

وفى الشوط الثاني وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، نجح ساربروكين فى تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب مارسيل جاوس، ليخرج البطل الألماني من كأس ألمانيا من الدور الـ 32 في مفاجأة لم يتخيلها أحد. جدير بالذكر، أن بايرن ميونخ اكتسح مؤخرا نظيره بروسيا مونستر أحد أندية دورى الدرجة الثالثة الألمانى، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور الأول من كأس ألمانيا 2023-2024.

