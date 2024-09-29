قَلق جُوْتيرِيش مِن التصعيد الدرامي للأحداث في بيروت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، السبت، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الدرامي للأحداث في العاصمة ال لبنان ية بيروت على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام بيانا أكد فيه أن"دورة العنف هذه يجب أن تتوقف الآن، ويجب على جميع الأطراف التراجع عن حافة الهاوية".. وقال"إن شعب لبنان وشعب إسرائيل، فضلا عن المنطقة الأوسع، لا يستطيعون تحمل حرب شاملة". كما كرر الأمين العام نداءه الممتد منذ فترة طويلة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين في القطاع.

لبنان إسرائيل حزب الله الأمم المتحدة جوتيريش

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