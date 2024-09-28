قيادة جابر الفريق الأبيض فور وصوله إلى مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي

ب عمر جابر قائد الفريق الأبيض فور وصوله إلى مطار القاهرة احتفالا ب السوبر الأفريقي الذى حصده الفريق بالأمس بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح 4 – 2 بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله .

وقامت جماهير الزمالك بالإحتفال باللاعب قائلة "الولا ولا أهو .. ابن النادى أهو" وهو ما تفاعل معه اللاعب من داخل سيارته، إلا أنه استاذن من الجماهير بمغادرة المكان ، وتفاجأت الجماهير بوجود شيكابالا داخل نفس السيارة وطالبته بالنزول إلا أنه قام بتحيتهم وخرجت العربية من المطار . من ناحية أخرى التف بعض مشجعى نادى الزمالك حول لاعبى الفريق ، فور وصول بعثه فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة على متن رحلة خاصة، قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض حاملة كأس السوبر الأفريقية بعد الفوز عللا فريق النادي الأهلي بضربات الترجيح.

وقد تم استقبال البعثة بالورود بمطار القاهرة الدولي وإنهاء كافة الإجراءات، والتف بعض المشجعين حول اللاعبين والتقطوا الصور التذكارية معهم.احتفالات بالورود فى استقبال بعثة الزمالك بمطار القاهرة.. صوروزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائيةالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهو

الزمالك السوبر الأفريقي الأهلي عمر جابر شيكابالا

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