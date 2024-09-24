قيادة القوات المسلحة تُشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية لأحد تشكيلات الجو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجث التعبوي التخصصي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والذي نُفذ على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح ياسر كمال الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات الدفاع الجوي على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. كما ناقش عددًا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات، مشيدًا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة بما يعكس الاستعداد القتالي العالى للعناصر المشاركة بالمشروع.

وكان الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عددًا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.

القوات المسلحة، مشروع مراكز القيادة، الدفاع الجوي،

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