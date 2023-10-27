قيادي بحركة فتح: نتنياهو مصيره السجن بعد انتهاء الحرب على غزة

وأضاف جهاد الحرازين خلال مشاركته في برنامج"خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني بغطاء ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن قادة الجيش الأمريكي هم من يقودون الحرب على غزة من غرفة العمليات بإسرائيل.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الاحتلال الإسرائيلي عدم الاجتياح البري لغزة إلا بعد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن منع دخول الوقود إلى قطاع غزة يعد جريمة حرب لأنها يريد تصفية القضية الفلسطينية وشطبها، ولا يوجد حاليا مكان آمن في قطاع غزة، و99% في المستشفيات خرجت عن الخدمة، لافتا إلى أن إسرائيل هي خلية سرطانية في المنطقة العربية تقوم بخدمة الأهداف الاستعمارية.

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