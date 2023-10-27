قيادي بحركة فتح: إسرائيل اعتقلت أكثر من 5 آلاف ناشط من حماس

وأضاف"الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج"حقائق وأسرار" المذاع من خلال قناة"صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تبحث أنه إذا تم حالة تبادل للأسرى يكون هناك عدد كبير، فإن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، والقصف وما إلى ذلك وانقطاع الكهرباء والماء عن قطاع غزة، هو ما يجعل إسرائيل ذاهبة لارتكاب مجزرة جديدة في غزة، سواء من خلال الهجوم البري أو من خلال القصف المتواصل على قطاع غزة.

وتابع القيادي بحركة فتح، أن فلسطين توجه صوتها لكل الضمائر الحية في العالم، لأن أغلب الضمائر أصبحت ليست حية في الوقت الحالي، ولا تسمع صوت الشهداء والمصابين في غزة، والتي تذهب إلى حرب إبادة ومجزرة حقيقية، وإسرائيل قطعت كل الاتصالات عن غزة، والفلسطينيين متحدين في الوقت الحالي، وهذه هي الإيجابية الوحيدة في الوقت الحالي.

واستكمل، أن الله حبانا أن يتم الدفاع عن الأرض الفلسطينية، والشعب مستمر في الدفاع عن أرضه حتى آخر قطرة دم لديه. بكري يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس المخابرات المصرية وحركة حماسممثل مصر في الأمم المتحدة: الحرمان من المساعدات الإنسانية ما هو إلا حكم بالموت على أهل غزةبث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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