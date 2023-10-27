قيادي فى حركة فتح: قطاع غزة الآن تتحول إلى 'أوشفيتس' لحرق أطفال ونساء فلسطين

كتب- حسن مرسي: قال ياسر أبو سيدو، القيادي فى حركة فتح، إن إسرائيل تراهن على إجبار الشعب الفلسطيني على رفع الراية البيضاء والخروج من قطاع غزة، ولكن الشعب الفلسطيني لن يفعل ذلك.

وأضاف أبو سيدو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن ما يحدث الآن فى قطاع غزة هو بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا ودول الغرب جميعا. وأوضح القيادي فى حركة فتح، أن قطاع غزة الآن تتحول إلى "أوشفيتس" وهو أحد معسكرات النازية التي قتل فيها وحرق آلاف اليهود، مؤكدا أن أطفال ونساء غزة الآن يحرقون ولكن هذا قدرنا ولن نستسلم.

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