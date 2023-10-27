قيادي بحركة فتح: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، خلال حواره عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ البداية تحدث بادين وقال من البداية أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وتقوم بالإحتياج البري، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن قضية الإجتياح البري ليست نزهة، حيث تستطيع أمريكا وإسرائيل أن تسير كما تشاء فى قطاع غزة، لأنها لن تجد ماترديه، ولكن ستجد نارا تخرج من تحت أقدامهم، وهذا ما يخشوا.

وتابع الدكتور جهاد الحرازين قيادي بحركة فتح، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول شرعنة الجريمة الإسرائيلية، معقبا: “الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه”.

قيادي بحركة فتح: الشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يترك أرضه تحت أي ظرفكشف ياسر أبو سيدو، القيادي بحركة فتح، عن أن إسرائيل تفقد أعصابها شيئا فشيئا، وبعد أن فقدت إنسانيتها وأخلاقها، إذ كان لديها من الأساس، وإسرائيل تراهن الآن على إجبار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على رفع الراية البيضاء أو الرحيل من القطاع. اقرأ أكثر ⮕

لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السببلماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة قيادي بحركة فتح يكشف السبب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السببلماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة قيادي بحركة فتح يكشف السبب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السببلماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة قيادي بحركة فتح يكشف السبب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قيادي بحركة فتح لمصراوي: حماس حركة تحرر.. ولماذا لا تعيش إسرائيل في أرض العرب بدون أزمات؟قيادي بحركة فتح لمصراوي حماس حركة تحرر ولماذا لا تعيش إسرائيل في أرض العرب بدون أزمات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قيادي بحركة فتح لمصراوي: حماس حركة تحرر.. ولماذا لا تعيش إسرائيل في أرض العرب بدون أزمات؟قيادي بحركة فتح لمصراوي حماس حركة تحرر ولماذا لا تعيش إسرائيل في أرض العرب بدون أزمات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕