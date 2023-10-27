قوات الاحتلال تطلق قنابل صوتية ومياه عادمة لمنع المصلين من الوصول للأقصى

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أطلقت على المصلين قنابل صوتية لمنعهم من دخول المسجد الأقصى كما أطلقت المياه العادمة على الفلسطينيين في ظل انتشار لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى، مؤكدة انتشار 5 آلاف شرطي فى شوارع القدس القديمةكما أفادت «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أطلقت على المصلين قنابل صوتية لمنعهم من دخول المسجد الأقصى كما أطلقت المياه العادمة على الفلسطينيين في ظل انتشار لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى، مؤكدة انتشار 5 آلاف شرطي فى شوارع القدس القديمةكما أفادت «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تمنع المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

youm7 »

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصىأفادت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المصلين الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية وغازية لمنع دخول المصلين للمسجد الأقصى. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب مدينة غنقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده، أن الاحتلال يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب مدينة غزة، موضحا أن مروحيات الاحتلال تطلق النار اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب غزةنقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده، أن الاحتلال يطلق قنابل الفسفور بكثافة على غرب مدينة غزة، موضحا أن مروحيات الاحتلال تطلق النار اقرأ أكثر ⮕

سرايا القدس تستهدف قوة تابعة لجيش الاحتلال بجنين.. ومقاتلات إسرائيلية تخلق في مخيم المدينةقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين من عدة محاور مصطحبة جرافتين وأكثر من 40 آلية عسكرية اقرأ أكثر ⮕

قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا - بوابة الشروققوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي اقرأ أكثر ⮕

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلساقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والغربية اقرأ أكثر ⮕