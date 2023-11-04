قوات الاحتلال الإسرائيلي توغل في جنوب غزة وتواصل هجومها في شمال القطاع

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات من الجيش توغلت في جنوب غزة خلال الليل، متابعا: "قواتنا البرية واصلت هجومها في شمال غزة خلال الليل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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ELWATANNEWS: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب غزة ليلاجيش الاحتلال الاسرائيلي يصرح بأن قوات من الجيش توغلت في جنوب غزة خلال الليل، فيما واصلت القوات البرية هجومها في شمال غزة.

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ELWATANNEWS: أخبار غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى ومنازل ويهدم المحال التجاريةتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أخبار قطاع غزة اليوم، فيما يستمر الحرب على غزة لليوم الـ27 على التوالي، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على القطاع.

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MOBTADA: «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يعلن توغله في جنوب غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات منه توغلت في جنوب قطاع غزة خلال الليل.

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ELBALADOFFİCİAL: محلل سياسي: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قتل أكبر عدد من أهالي غزةقال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن الاحتلال الإسرائيلي نجح في قطع شمال غزة عن جنوبها، بالإضافة إلى محاصرة قوات الاحتلال لمدينة غزة من كافة الاتجاهات.

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SHOROUK_NEWS: متحدث الأونروا: نحتاج المزيد من الدقيق لصنع الخبز والمياه النظيفة بشكل فوريأوضاع ماساوية في قطاع غزة المحاصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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YOUM7: القاهرة الإخبارية: مجزرة جديدة للاحتلال فى مدرسة شمال قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدرسة شمال قطاع غزة.

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