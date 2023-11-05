قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة أبو ديس وتثير مواجهات مع الفلسطينيين

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YOUM7: قوات الاحتلال الاسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدسأفادت وكالة 'وفا' اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

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YOUM7: الاحتلال الاسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدسأفادت وكالة 'وفا' اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ELWATANNEWS: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليلأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل، وتعتقل عددا من الفلسطينيين.

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SHOROUK_NEWS: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط موقعه أمام بلدة الضهيرة اللبنانيةقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط موقعها في منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية.

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ALBAWABANEWS: إصابة بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال في أوصرين جنوب نابلسأصيب شاب فلسطيني بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية أوصرين، جنوب نابلس.

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ELWATANNEWS: خبير قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائيةردّ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بِشأن إنذار الفلسطينيين قبل قصف المناطق المدنية في غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال

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