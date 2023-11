قناة عبرية: مسلحو القسام كانت لديهم عناوين كبار ضباط الجيش لأسرهم خلال طوفان الأقصى

صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 8805 شهيدالمكتب السياسي لحماس: أعددنا أسلحة وذخيرة لمدة طويلة لمحاربة الاحتلالإطلاق موسم الرياض يشعل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحرب في غزة.. ما القصة؟، كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش لأسرهم، وذلك وفقا لما جاء في وكالة أنباء (معا) الفلسطينية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: إعلام عبري: حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبرإعلام عبري حماس امتلكت خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش في هجوم 7 أكتوبر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: أبو عبيدة: نبشر نتنياهو وأركان حربه بأنهم سيجثون على الركب في نهاية تلك المعركةقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن &171;المقاومة الإسلامية مستمرة في معركة طوفان الأقصى

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لأول مرة.. حماس تنشر فيديو لاستخدام طوربيدات 'العاصف' ضد أهداف بحرية للاحتلال|شاهدنشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس ، مقطع فيديو لاستخدام طوربيدات العاصف ضد أهداف بحرية لقوات الاحتلال ضمن عملية طوفان الأقصى.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: 'حزب الله' يعلن عن مقتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء 'طوفان الأقصى'كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء خسائر الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕