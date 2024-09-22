قمة المستقبل: فرصة لإصلاح الثقة المتآكلة والتعددية وتأمين مستقبل أفضل

، إن قمة المستقبل هي فرصة لإصلاح الثقة المتآكلة في التعددية وخلق الأمل في غد أفضل، لافتة إلى أن التعددية تضمن الحكم العالمي العادل للدول النامية وهناك حاجة ملحة لإصلاح الديون العالمية لمنع الأزمات في المستقبل.

وبينما يستعد زعماء العالم لقمة المستقبل، المقرر انعقادها في 22 و23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن التحدي الأكبر يتلخص في معالجة نقاط الضعف البنيوية في الأنظمة المالية الدولية، وخاصة تلك التي تؤثر على الدول النامية.

قمة الأمم المتحدة للمستقبل التعددية الحوكمة العالمية الاستدامة الدول النامية

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