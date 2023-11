قلب واحد فى دعم عزة.. كنائس مصر فى صفوف المتطوعين لخدمة أهلنا فى القطاع.. الأرثوذكسية توفر خطا ساخنا لتلقى التبرعات.. والإنجيلية تساهم فى مساعدات التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. والأسقفية تصلى من أجل السلام

ومن جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إن الهيئة الإنجيليةساهمت بنحو 42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: وقفة للتحالف الوطني للعمل الأهلي أمام معبر رفح لدعم غزة (صور)نظم عدد من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وقفة تضامنية مع الفلسطينيين فى قطاع غزة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «التحالف الوطني» يرسل مساعدات طبية إلى غزة: «ندعم الأشقاء في محنتهم»عمد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الفترة الماضية على دعم قطاع غزة من خلال ارسال شحنة مساعدات طبية لأهالي القطاع

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الصحة العالمية ترحب بقرار مصر بقبول 81 مصابا من قطاع غزة للعلاجدخول81 مريضا ومصابا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير الري: مصر واليابان نجحتا في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالميوزير الري مصر واليابان نجحتا في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: الكنيسة في عنّايا تنظم صلاة من أجل السّلامالكنيسة في عنّايا تنظم صلاة من أجل السّلام رفعت الرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الصّلاة من أجل السّلام في العالم، تزامنًا مع الصّلاة الّتي يحتفل بها البابا فرنسيس في بازيليك القدّيس بطرس في الفاتيكان.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 42 فردًا في يوم| أسرة فلسطينية تستيقظ على كارثة بسبب الغارات الإسرائيليةفي يوم واحد استشهد 42 فردا من أسرة فلسطينية ذات أصول أمريكية في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشاهد لن يصدقها عقل أو يتقبلها قلب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕