قلب كبار السن: حنون، ولكن هل يتأثر أكثر من غيرهم؟

قلب كبار السن "حنون"، فهم بئر الحنان والعاطفة وبركة حياتنا، ولكن هل يتأثر قلبهم أكثر من غيرهم؟!، فى اليوم العالمى للقلب لابد من التعرف على بعض الحقائق عن القلب ، خاصة لفئة كبار السن والمسنيين.

نظريا..

الأمر ليس متساويا.. هذا ما أكد عليه أستاذ الباطنة والقلب، موضحا أن كبير السن هو الأكثر عرضة لمرض السكر وضغط الدم وانسدادات الشرايين القلبية، وأمرض الصمام الأورطى، وهذه التأثيرات لتلك الأمراض غالبا ما تزيد فى العمر المتقدم، وجميعها تؤثر على وظائف القلب وفاعليته وقوته. وظائف القلب وكفاءته تقل تدريجيا، والصمامات تضييق تدريجيا مع التقدم فى العمر، وقد يعانى كبير السن عند التعرض لمواقف صادمة أو محزنة أو حتى لمشاعر قوية أو مواقف مؤثرة الى ضعف فى عضلة القلب، واضطراب فى وظائف القلب أيضا، والعلاج ويكمن فى لوقاية والحفاظ على الصحة النفسية لكبير السن، فضلا عن المتابعة الدورية وعيشه نمط نمط حياة صحى ويتناول طعاما صحيا. أهداف السبت..

كبار السن القلب صحة أمراض القلب التقدم في العمر

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