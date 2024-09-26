قطر أول دولة عربية وخليجية تُدرج في برنامج الإعفاء من التأشيرة إلى الولايات المتحدة

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الترتيبات المتفق عليها مع قطر تشمل تمكين السلطات الأمريكية من الاطلاع على سجلات الركاب وقواعد البيانات المتعلقة بالمجرمين الخطرين، و"الإرهابيين" المعروفين أو المشتبه بهم. ويضيف أن الدوحة استوفت المتطلبات الأمنية الصارمة التي تشمل مكافحة الإرهاب، إنفاذ القانون، وضمان أمن الحدود، قائلا إن هذه الخطوة تؤكد التزام الدوحة، بالمعايير الأمنية العالمية، وتوضح مدى تطور التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وقطر.

وختم بالقول إن"العلاقات بين قطر والولايات المتحدة قوية وتزداد متانة، وهذه المبادرة هي مجرد خطوة أخرى في مسار طويل من التعاون الوثيق".أبدى مسؤولون أمريكيون انفتاحا على ضم دول خليجية عربية أخرى في نهاية المطاف إلى البرنامج. ويضيف باعبود أن قطر لعبت دورا كبيرا في دعم سياسات الولايات المتحدة خصوصا في علاقتها مع أفغانستان وحركة طالبان وانسحاب القوات الأمريكية من هناك ومساعدتها في الإفراج عن كثير من الرهائن الأمريكيين والغربيين، فضلا عن لعبها دورا محوريا في السياسة الدولية وتحديدا في مجال المفاوضات مع الأطراف كافة، إن كان في أفغانستان أو الصومال والسودان أو سوريا ولبنان وحتى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويضيف أن العلاقة بين البلدين لا تعتمد فقط على الأمن أو على النفط والغاز، بل هناك أيضا علاقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وقطر رغم صغر حجم هذه الدولة الخليجية وتواضع اقتصادها مقارنة بدول أخرى في الخليج، بجانب وجود استثمارات مشتركة في كثير من المجالات، وأيضا شراكة على مستوى التعليم والتدريب والبحوث.

قطر الولايات المتحدة تأشيرة برنامج إعفاء سياحة عمل

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