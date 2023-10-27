قطاع غزة.. هل تدخل أمريكا لوقف الصراع في فلسطين؟ (تفاصيل)

، يوم الجمعة قائلًا:"نحن قادرون على دعم هدنات إنسانية بهدف توصيل المساعدة والسماح بخروج الأشخاص، بما في ذلك إدخال الوقود واستعادة التيار الكهربائي"، وأضاف:"طلبت"، وأضاف كيربي أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا تهدف إلى تعطيل ومنع الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة في المستقبل.

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روسيا والصين تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة.. وفشل النص المنافس الذي قدمته موسكومجلس الأمن، فلسطين، غزة، روسيا، موسكو، الولايات المتحدة، أمريكا، مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، قرار امريكي بشأن غزة، الصين، الحرب علي فلسطين، وقف الحرب علي فلسطين، قرار وقف الحرب، اقرأ أكثر ⮕

قيادي فى حركة فتح: قطاع غزة الآن تتحول إلى 'أوشفيتس' لحرق أطفال ونساء فلسطينقيادي فى حركة فتح: قطاع غزة الآن تتحول إلى 'أوشفيتس' لحرق أطفال ونساء فلسطين اقرأ أكثر ⮕

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: صوتوا لوقف العدوان الإسرائيلى ولوصول المساعدات الإنسانيةأهاب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم/الخميس/، بأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أمريكا تعلق على نقص الوقود في قطاع غزة (فلسطين تويتر)أمريكا تعلق على نقص الوقود في قطاع غزة (فلسطين تويتر).. قال البيت الأبيض، مساء الجمعة، إن هناك حاجة لضمان دخول المزيد من الوقود إلى غزة، فضلًا عن مواصلة دعم الجهود الإنسانية وجرى إدخال 10 شحنات إضافية إلى غزة اليوم لكن هناك حاجة للمزيد، مؤكدًا الاستمرار في دعم إسرائيل وتزويدها بالقدرات والذخيرة التي تحتاجها، بحسب وسائل إعلام أمريكية. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕