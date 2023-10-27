قطاع غزة.. تعرف الآن على أدعية لنصرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي

لنصرة الشعب الفلسطيني في ظل الهجمات التي تستهدف قطاع غزة الآن بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن دخول البلاد في حالة من التدهور التام على جميع المستويات.

اللهم بدد شملهم ‬اللهم فرق جمعهم ‬اللهم قلّل عددهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحِلم واسلبهم مَدد الإمهال ‬وغُل أيديهم إلى أعناقهم، اللهم اقهر قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. ‫اللهم مزقهم كل ممزَّق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك، وصلّ اللهمَّ وسَلّم وبارِك على سيدنا كاشف الغُمَّة سيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلّم.اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم احمي الأقصى يا ارحم الراحمين، كما اسالك أن تمكنهم في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا، واعفوا عنا وثبت قلوبنا على حُبّك يا أرحم الراحمين.اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. headtopics.com

اللهم إنهم أهلنا قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم في شهرك الكريم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزة headtopics.com

عاجل| المتحدث العسكري يكشف نتائج تحقيقات حادثي نويبع وطابا:"طائرتين دون راكب تم استهدف إحداهما خارج المجال الجوي"

قنابل محرمة دوليًا وصاروخ بحجم مدينة.. مآسي غزة في جمعة أكتوبر الأخيرةعلى مدار 20 يوما ناضل الشعب الفلسطيني ببسالة في قطاع غزة المُحاصر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر نرصد عدد من الأحداث الأخيرة في القطاع المُحاصر. اقرأ أكثر ⮕

الإعلام الفلسطيني: حجم المتفجرات على قطاع غزة يعادل قوة قنبلة هيروشيماكشفت بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، عن حجم الاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«الصحفيين العرب» لـ مانشيت: إنشاء منصة لكشف الحقائق في فلسطين (فيديو)أدان مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، المجازر الإسرائيلية البشعة التى يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من ستة آلاف شهيد حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزةشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة يوقع المزيد من الشهداء والجرحىشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم -الخميس-، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وكالة أممية: ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة الأشد معاناة في الحربالاحتلال الإسرائيلي يستمر في عدوانه على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕