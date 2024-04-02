أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولون بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

واستمعت النيابة الى أقوال مفتش إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام

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