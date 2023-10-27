قصف للمستشفيات والمدارس.. البنية التحتية لم تسلم من العدوان الإسرائيلي

عملت قوات الاحتلال منذ انطلاق عمليتها الإجرامية"السيوف الحديدية"، على استهداف البنية التحتية لقطاع غزة، من خلال استهداف مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والمستشفيات وعربات الإسعاف، في محاولة منهم لإجبار المواطنين على النزوح للجنوب.

مرافق البنية التحتية في غزة طالتها يد الدمار على يد العدوان الإسرائيلي، فتحول القطاع بعد موجات متتالية من القصف والعدوان إلى ما يشبه مدينة الأشباح، فأثار الدمار في كل مكان، ورائحة الموت تفوح من كل ركن فيه.جرائم حرب قوات الاحتلال، طالت المستشفيات فتم استهداف بعضها، والدليل على ذلك العملية الإجرامية البشعة التي استهدفت مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة الأسبوع قبل الماضي وهو ما أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين وإصابة المئات أيضا.

المستشفيات التي أصبحت ملجأ للجرحي والنساء والأطفال لم تسلم من العدوان الغاشم، لتضرب إسرائيل بجميع القوانين الدولية عرض الحائط باستهدفها. المتحدث الدكتور أشرف القدرة باسم وزارة الصحة في غزة، أكد أن 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خروجوا من الخدمة، بسبب استهدافها من قبل الاحتلال الصهيوني أو بسبب أزمة الوقود.وأكدت الأمم المتحدة، أن ثلث المستشفيات ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية في غزة أغلقت أبوابها بسبب العدوان ونقص الوقود. منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء أول قرار لمجلس الوزراء الأمني المصغر، بوقف إمدادات الكهرباء والوقود. headtopics.com

وعمل الاحتلال على قطع الكهرباء عن قطاع غزة بشكل دائم، وهو ما أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام في كثير من المجالات، خصوصا مرفق الإسعاف أو المستشفيات. صدرت الفصائل الفلسطينية، بيانا، أكد فيه أن انقطاع الكهرباء بسبب العدوان الإسرائيلي هو"وصمة عار على جبين الدول التي صمتت وشاركت الاحتلال عدوانه، والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا والمدنيين العزّل".

وخلال البيان، حذرت الفصائل الفلسطينية من"مغبة التهاون في توفير الوقود، والذي يعني الحكم بالموت على جميع المرضى والجرحى في المستشفيات".حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخفاء ما يحدث في القطاع من دمار واستهداف للمواطنين العزل والأطفاء والنساء والشيوخ، بقطع الاتصالات والإنترنت. headtopics.com

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