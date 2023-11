قصف إسرائيلي على خان يونس وغارات تدمر مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة

وأضاف بايدن"أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة"من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن"هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى". بايدن: هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة لإخراج الأسرى أستاذ اقتصاد : الأوضاع في غزة تؤثر اقتصاديا على دول العالم ولفت بايدن إلى أنه"يفهم جيدًا المشاعر" بشأن الحرب في غزة، والتي اعتبرها"أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإسرائيليين. وبالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا"، مشيرًا إلى أن يدعم حل الدولتين منذ البداية.

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" فيليب لازاريني، إنه زار قطاع غزة، الأربعاء، وأكد على أن الوكالة ستواصل عملها هناك. وأضاف لازاريني:"رسالتي الثابتة إلى جميع موظفينا، وإلى الناس في غزة: الأونروا باقية"، وذلك رغم سقوط نحو 70 من موظفي الوكالة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ELWATANNEWS: ارتقاء أكثر من 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزةأفادت قناة القاهرة الاخبارية بنبأ عاجل منذ قليل نقلا عن «وفا»: أكثر من 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: استشهاد 12 فلسطينيا في قصف على هذه المنطقة بـ غزةذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية أن 12 شهيدا سقطوا منذ قليل، في قصف إسرائيلي غاشم جديد على منزلين في خان يونس بقطاع غزة.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزةأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل.

SHOROUK_NEWS: أكثر من 10 شهداء في قصف على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزةاستشهد أكثر من 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ELBALADOFFICIAL: قصف إسرائيلي جديد في الفالوجا بـ مخيم جبالياصرحت وسائل الإعلام الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، عن قصف إسرائيلي جديد يستهدف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

جريدة الفجر: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي جديد استهدف منطقة الفالوجا في مخيم جبالياأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

