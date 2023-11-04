قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة في مخيم جباليا ويؤدي إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "أشعر بالفزع إزاء الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء.. قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوابة مستشفى النصر للاطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى، بحسب ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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YOUM7: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في جباليااستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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YOUM7: استشهاد 29 فى قصف إسرائيلى على مدرسة بمخيم 'جباليا'أعلنت مصادر فى قطاع غزة، اليوم الخميس، استشهاد 29 شخصًا على الأقل، فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة فى مخيم 'جباليا' شمال قطاع غزة.

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SHOROUK_NEWS: مجزرة جديدة.. 150 شهيدا وجريحا إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة نازحين شمالي غزةقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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ELBALADOFFİCİAL: تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورةقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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ALBAWABANEWS: استشهاد 29 في قصف إسرائيلي على مدرسة بمُخيم 'جباليا'أعلنت مصادر في قطاع غزة، اليوم -الخميس-، استشهاد 29 شخصًا على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 9061 شهيدًا من بينهم 3760 طفلًا، و2326 سيدة، علاوة على 32 ألف مُصاب.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: استشهاد 20 شخصًا إثر قصف إسرائيل لمدرسة تحولت إلى ملجأ تابع للأونرواقالت الأونروا إن مدرسة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى مأوى تعرضت للقصف في مخيم جباليا للاجئين في غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا.

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